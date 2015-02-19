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19 февраля 2015, 17:15

Чистый город

В Лианозовском парке появились новые экобаки для мусора

В Лианозовском парке появились новые экобаки для мусора

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В Лианозовском парке появилась уникальная система сбора мусора. В экобаках контейнеры скрыты под землей, а на поверхности находится только приемная урна. Такое расположение позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, они имеют повышенную защиту от пожаров и террористических актов. Во-вторых, туда не могут проникнуть грызуны. После заполнения мусор поднимается наверх контейнеров с помощью специального механизма, передает телеканал "Москва 24".
Сюжет: Экология столицы
новости чистый город мусорные контейнеры лианозовский парк Мария Рыбакова экобаки
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