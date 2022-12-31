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Новости

09 июня 2017, 07:15

Фестивали и праздники

Знают ли москвичи, какой праздник отмечается 12 июня

Знают ли москвичи, какой праздник отмечается 12 июня

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Менее половины россиян знают, какой праздник будут отмечать 12 июня. Опрос в 48 регионах провел Левада-центр.

Правильный ответ смогли дать только 49 процентов опрошенных – это больше, чем в прошлом году, когда назвать День России смогли только 44 процента респондентов. Почти треть жителей страны уверены, что в понедельник они будут отмечать День независимости России. Три процента думают, что праздник называется День принятия декларации о суверенитете, а еще два процента считают, что это годовщина выборов первого президента.

Телеканал "Москва 24" провел собственный опрос на столичных улицах, его результаты смотрите в сюжете.
новости Иван Лозовой День России фестивали и праздники 12 июня
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