В выходные не будут работать три станции столичной подземки

Три станции метро вновь закрываются на все выходные. Речь идет о нижнем участке сиреневой ветки.

Сегодня с 10 часов вечера и до понедельника нельзя будет попасть на станции "Выхино", "Кузьминки" и "Рязанский проспект". Пассажирам в выходные советуют пользоваться бесплатными автобусами.

Маршрут "М" будет следовать с остановками у закрытых станций метро. Движение в подземке временно ограничат в связи со строительством новых станций Таганско-Краснопресненской линии - "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".