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23 августа 2013, 08:42

Город

В выходные не будут работать три станции столичной подземки

В выходные не будут работать три станции столичной подземки

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Три станции метро вновь закрываются на все выходные. Речь идет о нижнем участке сиреневой ветки.

Сегодня с 10 часов вечера и до понедельника нельзя будет попасть на станции "Выхино", "Кузьминки" и "Рязанский проспект". Пассажирам в выходные советуют пользоваться бесплатными автобусами.

Маршрут "М" будет следовать с остановками у закрытых станций метро. Движение в подземке временно ограничат в связи со строительством новых станций Таганско-Краснопресненской линии - "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".
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