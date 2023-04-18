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11:45

Экономика

Собянин посетил площадку по производству лазеров в "Технополисе "Москва"

Собянин посетил площадку по производству лазеров в "Технополисе "Москва"

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В "Технополисе "Москва" открыли сразу несколько новых производств. В частности, там изготавливают лазеры и лазерное оборудование. Площадку по производству лазеров посетил Сергей Собянин.

Пообщавшись с сотрудниками, мэр отметил, что скорость, с которой развиваются предприятия технополиса, ощутимо отражается на показателях роста столичной промышленности. Продукция предприятия востребована московскими потребителями, ее поставляют в 40 регионов страны, а также экспортируют в другие страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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