Собянин посетил площадку по производству лазеров в "Технополисе "Москва"

В "Технополисе "Москва" открыли сразу несколько новых производств. В частности, там изготавливают лазеры и лазерное оборудование. Площадку по производству лазеров посетил Сергей Собянин.

Пообщавшись с сотрудниками, мэр отметил, что скорость, с которой развиваются предприятия технополиса, ощутимо отражается на показателях роста столичной промышленности. Продукция предприятия востребована московскими потребителями, ее поставляют в 40 регионов страны, а также экспортируют в другие страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.