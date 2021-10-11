Собянин оценил итоги благоустройства детской больницы имени Сперанского

Уютный двор с качелями и зону для прогулок построили на территории детской больницы имени Сперанского. Там смогут гулять маленькие пациенты клиники и их родители. А для персонала сделали спортивную площадку и место отдыха.

Как изменился больничный двор после комплексного благоустройства, посмотрел Сергей Собянин. Он прошелся по территории и пообщался с врачами и пациентами.

Территория получилась не только красивой, но и безопасной. Установили современное освещение и почти полсотни камер видеонаблюдения. Среда стала безбарьерной, что важно для маломобильных людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.