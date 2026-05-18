В Москве прошел круглый стол о театральном искусстве

Круглый стол "Роль театрального искусства и влияние современного репертуара на формирование духовно-нравственных ценностей молодежи" состоялся 18 мая в Театре сатиры. Участники мероприятия, организованного фракцией партии "Единая Россия", обсудили вопросы культурной идентичности, развития школьных и студенческих театров, современных форматов вовлечения молодежи в культурную жизнь и цифровых инструментов расширения аудитории.

В число экспертов вошли депутаты Московской городской Думы: художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов, певец и телеведущий Родион Газманов, руководитель Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская, а также советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов, директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров, представители профильных организаций в сфере образования и культуры.

Театральное искусство Москвы

Москва входит в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей, отметил Евгений Андриенко. В городе работает около 250 театров, из которых 64 подведомственны столичному департаменту культуры. Предлагаемый репертуар широк: от классических постановок до современных интерпретаций известных произведений. По словам эксперта, афиша столицы регулярно обновляется: только в прошлом году в Москве прошло около 280 премьер.

"В сюжетах театральных постановок поднимаются важные темы героизма, взаимопомощи. Это позволяет говорить с молодежью без назидания. Через поступки персонажа молодой зритель проживает историю вместе с ним, а яркие образы надолго остаются в памяти и помогают формировать у него устойчивую систему ценностей – понятия чести и служения", – сказал Андриенко.

Популяризировать театральное искусство помогают тематические фестивали, добавил он. В качестве примера он привел фестиваль патриотической театральной постановки "Классика Победы. Память поколений", который ежегодно проводят участники флагманского проекта "Движения Первых" "Школьная классика". В 2025 году постановку показали в 14 городах России с участием более 150 юных артистов.

Кроме того, коллективы столичных вузов выступают на мероприятиях, приуроченных к главным государственным праздникам. В рамках фестиваля "Московская весна", прошедшего в этом году в честь Дня Победы, патриотические концерты студенты провели на главных площадках города, на Тверской площади, в музее-заповеднике "Коломенское".

Искусство для детей

Особое место в репертуаре столичных театров занимают постановки, ориентированные на детскую и подростковую аудиторию. По словам Олега Леонова, это позволяет включить просмотр спектаклей в образовательный и воспитательный процесс.

"Как отец четырех детей, я убежден: ребенку нужны устойчивые нравственные ориентиры. Молодежи необходимо предлагать сильные, яркие и честные образы, такие как герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, участники СВО, врачи и волонтеры. Театр выполняет важные образовательную и воспитательную функции. Поэтому важно, чтобы школьные походы на спектакли стали повсеместной практикой", – сказал он.

В мегаполисе создана комплексная система, которая позволяет с раннего возраста знакомить детей с театральным искусством. По словам Леонова, около 70 тысяч юных москвичей занимаются в творческих объединениях на базе учебных учреждений. Только за прошедшие три года число участников театральных кружков в школах и культурных центрах Москвы увеличилось более чем на 10%.

Основа воспитания

Московские театры одновременно выступают хранителями классического искусства и создают возможности для развития новых актуальных направлений в творчестве, в том числе посвященных событиям специальной военной операции.

Как подчеркнул Дмитрий Назаров, постановки о служении людям помогают подросткам увидеть, что мужество, милосердие, верность долгу составляют единую нравственную основу.

"За годы работы с участниками боевых действий я видел, как искусство помогает человеку пережить тяжелый опыт и вернуться к привычной жизни. Для молодежи театральное искусство важно по той же причине: в постановках через образы мужества, верности, любви к близким и Родине передаются духовно-нравственные ориентиры, которые помогают воспитать патриотичную и социально ответственную личность", – поделился Назаров.

Основу патриотического воспитания составляют примеры мужества и служения Родине, и театральное искусство, как подчеркнул военный врач, способно лучше всего продемонстрировать такие образы зрителям. Из новинок прошлого года он отдельно отметил спектакль "Белая палатка" по пьесе Ивана Стаднюка, героями которого стали полевые медики, спасавшие раненых на фронтах Великой Отечественной войны.

Эксперты также обсудили городские проекты, позволяющие сделать искусство доступнее для москвичей. Одним из них стала акция "Ночь театров". В этом году она прошла в 14-й раз и объединила больше 20 тысяч человек. Также столица активно развивает цифровые сервисы в сфере культуры. Запущенный в прошлом году на портале mos.ru "Мосбилет" позволяет посмотреть актуальную афишу учреждений культуры, узнать о главных премьерах сезона и приобрести билеты на понравившиеся события.

