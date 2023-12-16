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16 декабря, 17:30

Культура

Премьера шоу-мюзикла "Чебурашка" состоялась в парке развлечений "Остров мечты"

Премьера шоу-мюзикла "Чебурашка" состоялась в парке развлечений "Остров мечты"

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В столичном парке развлечений "Остров мечты" состоялась премьера новогоднего шоу-мюзикла по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката "Чебурашка". Режиссером постановки выступила лауреат театральной премии "Золотая маска" Нина Чусова.

В шоу задействовано 52 артиста, включая актеров популярных мюзиклов, чемпионов мира по акробатике и цирковых артистов. Постановщиком проекта выступил Андрей Кольцов – солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков.

Спектакль будет идти до 7 января 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравидеоАлина Гилева
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