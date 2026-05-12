Москвичам рассказали о культурных событиях города

Для жителей Москвы подготовили культурные мероприятия, на которые стоит сходить. Например, в Театре комедии покажут спектакль "Двое на скамейке". В главных ролях Алена Яковлева и Александр Самойленко.

Также в столице проходит интерактивная программа "В тишине". Посетителям выдадут шумоподавляющие наушники и покажут, как общаться без слов. После программы запланированы мастер-классы "Угадай аромат" и "Шоколадные конфеты".

Кроме того, в рамках московской музейной недели Московский музей современного искусства приглашает на выставку искусства XX и XXI веков. Вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.