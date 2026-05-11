11 мая, 18:30
Машков и ведущие артисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Представители Союза театральных деятелей во главе с председателем Владимиром Машковым возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В церемонии приняли участие знаменитые артисты: Светлана Немоляева, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Надежда Бабкина и другие.
Актриса Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о пережитых эвакуации, голоде и холоде, выразив мечту о мире.
