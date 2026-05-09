09 мая, 16:30
На ВДНХ прозвучат фронтовые сводки времен ВОВ
На ВДНХ стартовала уникальная программа "Живое эхо Великой Победы". В рамках проекта в радиоэфире звучат новостные выпуски с фронта времен Великой Отечественной войны.
Для гостей также организован специальный пешеходный маршрут: он погружает в события военных лет через газетные заметки, тематические инсталляции и радиопостановки. Среди гостей – туристы из Белгородской области, которые специально приехали в Москву на 9 Мая.
