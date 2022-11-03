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Культура

Продюсер "Ласкового мая" заявил о планах удалить из Сети все видео о группе

Продюсер "Ласкового мая" заявил о планах удалить из Сети все видео о группе

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Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что собирается удалить из интернета все видео, связанные с группой и Юрием Шатуновым. По его словам, после смерти певца он хочет "зачистить поле от грязи" и "оставить только порядочных, нормальных людей".

При этом Разин уточнил, что готов рассмотреть любые предложения. Например, если кто-то захочет получить видео и опубликовать, то нужно запросить согласие правообладателя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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