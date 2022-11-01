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Культура

"Звезды советского экрана": "Долгая дорога в дюнах"

"Звезды советского экрана": "Долгая дорога в дюнах"

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"Звезды советского экрана": "Весна на Заречной улице"

Ноябрь 1986 года. Увидев на обложке журнала "Советский экран" звезду отечественного кино из Прибалтики Юозаса Киселюса, женщины начинали вздыхать. Кто из них не мечтал оказаться на месте Лилиты Озолини, сыгравшей Марту в фильме "Долгая дорога в дюнах"? После премьеры на Рижскую киностудию и в редакцию "Советского экрана" приходили мешки писем, которые зачастую были подписаны просто: "Артуру Банга" или "Марте".

Для какой актрисы изначально была написана роль Марты? Как Юозас Киселюс и Ромуальдас Раманаускас соперничали, причем не только на экране? Почему Валентина Талызина отказывалась петь в фильме "Долгая дорога в дюнах"? Что за хит стал лейтмотивом картины? И по какой причине режиссер Алоиз Бренч не стал снимать продолжение фильма? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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