"Тайны кино": "Белое солнце пустыни", "Храни меня, мой талисман", "Утомленные солнцем"

В 1963 году полный надежд и планов выпускник Азербайджанского института нефти и химии инженер-физик Рустам Ибрагимбеков собирался в столицу, где его ждала аспирантура в Институте кибернетики. Параллельно он написал небольшую повесть и отправил ее в журнал "Дружба народов". Уже через несколько лет Рустам Ибрагимбеков стал весьма востребованным сценаристом.

Какую роль в судьбе Рустама Ибрагимовича сыграли Георгий Товстоногов и Сергей Герасимов? Почему Андрей Кончаловский не захотел снимать фильм "Белое солнце пустыни"? Когда началось сотрудничество азербайджанского писателя и Никиты Михалкова? И как инженер-нефтяник стал сценаристом знаменитых советских фильмов? Об этом – в программе "Тайны кино".