Британский скрипач Найджел Кеннеди впервые выступит в Москве. 2 октября на Большой сцене Московской консерватории состоится его единственный концерт. В столицу Найджел Кеннеди приезжает со своим квартетом. Скрипач играет не более 40 публичных концертов в год. Билеты на московский концерт поступили в продажу ещё в августе, цена варьируется от 1,6 до 10 тысяч рублей.

За 25 лет карьеры диски Найджела Кеннеди не раз становились "золотыми" и "платиновыми". Он дважды играл для членов королевской семьи в Букингемском дворце и получил множество музыкальных наград.