Фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в "Сокольниках"

Гигантские граффити, мастер-классы по рисованию на воде и уличные арт-шоу. Все это ждет гостей фестиваля "Разноцветная Москва". Он пройдет 30 июня в "Сокольниках". Там будут работать девять спортивных и творческих площадок.

Помимо мастер-классов, посетителей ждут соревнования по брейк-дансу, воркауту, скейтбордингу и стритболу, а также выступления популярных диджеев. Для детей будет организована игровая зона. Центральным событием станет конкурс граффити, во время которого участники должны будут изобразить российские пейзажи. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".