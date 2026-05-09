Парады без тяжелой техники проходили в Москве с 1995 по 2007 год

С 1995 по 2007 год парады Победы в Москве проходили без тяжелой техники, только пешие колонны. Танки и ракетные комплексы снова двинулись по Красной площади с 2008 года. Об этом и других фактах из истории парадов рассказал историк Андрей Малов-Гра в продолжении беседы в студии.

24 июня 1945 года состоялся первый парад в честь Победы, а не 9 мая. Сводные полки фронтов прошли торжественным маршем, и советские солдаты бросили к подножию Мавзолея 200 знамен разгромленных германских частей. В советский период парад проводился нерегулярно, в основном к юбилейным датам, например к 40-летию Победы.

