В парке "Патриот" проходит праздничная программа ко Дню Победы.

Посетители могут узнать историю отечественной бронетехники. Причем не просто увидеть уникальные экспонаты, но еще и залезть внутрь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.