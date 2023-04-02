Air Arabia и Fly Dubai начали принимать карты Visa и MasterCard из РФ с помощью СБП

Российскими картами снова можно оплачивать билеты в нескольких авиакомпаниях. Об этом сообщают клиенты, которые уже опробовали алгоритм на себе.

Так, Air Arabia позволяет провести операцию через СБП при помощи ссылки. Ее отправляют сразу после оформления брони на сайте и обращения в службу поддержки. Сбор за выписку билета составляет 6%. А вот Fly Dubai в качестве сбора агента берет 2 тысячи рублей.

В Emirates оплата проходит через QR-код. Реквизиты запрашиваются у московского офиса авиакомпании, бронь происходит через службу поддержки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.