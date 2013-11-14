"Москва гид": Московский театр юного зрителя

14 ноября 2013, 12:42
Московский театр юного зрителя - один из старейших театров Москвы нового времени. Он находится в самом центре города, в Мамоновском переулке. История театра началась в 1920 году, когда на его сцене поставили первый спектакль.
Специфика театра для юного зрителя ограничивала репертуар. Актеры и режиссеры стремились поскорее покинуть ТЮЗ. Все изменилось в 1987 году, когда новый главный режиссер Генриетта Яновская поставила спектакль "Собачье сердце" Михаила Булгакова. С того времени у театра началась новая жизнь – зарубежные гастроли по Европе, в Израиль и в Турцию, популярность на родине. Рядовой "детский" театр стал "театром для людей", театром - известным далеко за пределами России.
Сегодня МТЮЗ – это театр двух режиссеров: Генриетты Яновской и Камы Гинкаса. В нем две сцены – основная и малая, которую называют Белой комнатой. Основная сцена рассчитана на 650 зрителей. Малая – на 42 человека. Спектакли играют и в фойе партера, где для зрителей выстраивается амфитеатр на 165 мест. Так актеры и зрители одновременно находятся в одном сценическом пространстве.
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