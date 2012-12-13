Мошенники продавали арендованные автомобили по поддельным паспортам

Фальшивыми бывают не только билеты на концерт, но и документы на машину. Трех жителей Подмосковья подозревают в мошенничестве. Молодые люди арендовали автомобили, продавали их по поддельным паспортам и блокировали свои телефонные номера. Похитителей машин задержали сотрудники уголовного розыска.

Один из задержанных свою вину признал и сказал, что на преступление его толкнула нужда.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанных проверяют на причастность к 20 подобным кражам машин на территории региона.