В Замоскворечье откроется театр имени Градского

Театр имени Градского откроется в Замоскворечье к концу года. В бывшем кинотеатре "Буревестник" завершили внутреннюю отделку и реставрацию фасада. Театральные подмостки явно заждались актеров, реконструкция началась еще в 1998 году, но проект то и дело менялся, поэтому открытие затянулось. С ходом работ сегодня ознакомился Сергей Собянин. Он посмотрел, как идет отделка помещений.

На первом этаже, за вестибюлем и гардеробом расположился зрительный зал с амфитеатром и балконами на 500 мест. На втором звукоаппаратная. На третьем - танцевальный зал и кафе-бар. Позади главного здания выросла пристройка с гримерками для артистов, складом для декораций и подземной парковкой. Закупили и новое музыкальное оборудование.