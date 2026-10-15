Новая схема мошенничества появилась на рынке недвижимости

На рынке недвижимости появилась новая схема мошенничества с арендой квартир. Аферисты выдают себя за покупателей, осматривают жилье, соглашаются на сделку и вносят наличный аванс.

Затем они просят на несколько дней предоставить доступ в пустую квартиру и передать оригиналы документов для проверки. Получив ключи и документы, мошенники исчезают, а чужое жилье сдают в долгосрочную аренду сразу нескольким семьям, собирая с каждой предоплату.

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