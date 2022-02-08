"Москва и мир": визит Макрона и протесты в Канаде

Эммануэль Макрон завершил свой визит в Москву и отправился в Киев. Помимо деловой части, президент Франции прогулялся по столице, побывал на Красной площади и поужинал со своим российским коллегой в Кремле. Однако основное время заняли переговоры.

Встреча с Владимиром Путиным длилась более пяти часов. Политики обсудили гарантии безопасности, расширение НАТО и, конечно, отношения России и Украины.

Владимир Путин сообщил, что предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище. Причем, российский лидер подчеркнул, что от своих слов не отказывается и готов это предложение повторить.

В Канаде протестующие заблокировали движение по мосту между Онтарио и американским Детройтом. Сотни людей проводят здесь акцию протеста и это не случайно. Этот мост – один из самых загруженных сухопутных пограничных переходов и основной маршрут для грузовых автомобилей. Манифестанты требуют отменить все коронавирусные ограничения.

Акции протеста проходят по всей Канаде с конца января, самая крупная сейчас в Оттаве. В столице движение на центральных улицах заблокировали сотни большегрузных машин. В городе даже объявили о введении режима чрезвычайного положения, после того, как местные власти признались, что больше не контролируют ситуацию.

Активизировались противники ограничительных мер и в Германии. Новые акции прошли сразу в нескольких регионах страны. Только в Тюрингии в них участвовали около 23-х тысяч человек. В основном манифестации носили мирных характер. Однако в полиции сообщили, что в ряде городов им пришлось применять слезоточивый газ.

Россия может пройти пик заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса на этой неделе. Об этом заявил глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что значительное снижение заболеваемости ожидается к концу февраля. Пока цифры не растут вторые сутки подряд. По стране зафиксировано более 165 тысяч новых случаев ковида, и это не рекордный показатель. Меньше заболевших регистрируют в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем временем глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новые мутации коронавируса еще появятся, и они будут стремиться преодолеть существующий иммунитет. Про словам Гинцбурга, избежать этого можно только с помощью прививок.

Скоро в России может появиться еще одна детская вакцина. Минздрав одобрил исследование препарата "КовиВак" среди детей от 3 до 17 лет. В испытаниях, которые будут проходить в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге, примут участие более тысячи добровольцев.