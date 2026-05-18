18 мая, 07:50Общество
"Новости дня": московские ученые придумали новый метод лечения гипертонии на основе ДНК
Специалисты Сеченовского университета придумали новый метод лечения повышенного давления, при котором лекарства подбирают по результатам генетического анализа конкретного пациента.
Сначала проводят ДНК-тест, затем по его данным выбирают препарат и дозировку. Такой подход, по мнению ученых, делает лечение более эффективным. Пока метод работает для двух лекарств, но ученые планируют расширить список.
Подробнее – в программе "Новости дня".