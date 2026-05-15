"Новости дня": пять пациентов в России получили вакцину от рака кишечника

Пять пациентов в России получили вакцину от рака кишечника. Шесть инъекций прошел первый доброволец. Вакцина безопасна, хорошо переносится и дает иммунный ответ, на который рассчитывали ученые.

Препарат создается персонально для каждого человека на основе его генетического материала. С зимы работает интернет-портал, где пациент может оставить заявку на включение в реестр ожидающих.

