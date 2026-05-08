08 мая, 03:20Общество
"Новости дня": июль стал самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2026 года. Лучше всего отправиться отдыхать в июле. Эксперты объясняют: чем больше трудовых дней в месяце, тем вероятнее сохранить полноценную зарплату при уходе в отпуск.
Механизм расчета выплат следующий: среднемесячный доход делят на количество рабочих дней. В июле их будет 23, поэтому стоимость одного рабочего дня останется минимальной. Это значит, что при уходе в отпуск работник ничего не потеряет. Кроме того, даты отдыха тоже никак не отразятся на общей прибыли.
