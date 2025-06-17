"Мой район. Новости": новые электробусы выпустили на маршруты № 384 и 384к в Москве

Электробусы нового поколения поехали по маршрутам № 384 и 384к от Савеловского вокзала. Благодаря доработкам машины стали еще более комфортными для пассажиров.

В частности, в новых моделях стала шире площадка для колясок и велосипедов, также появилось место для ручной клади, а для удобства посадки и высадки двери теперь открываются наружу, не занимая пространство в салоне. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".