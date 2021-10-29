"Жизнь в большом городе": телемедицина

Диагноз разрешат ставить онлайн. В трехлетнем эксперименте уже выразили желание участвовать ведущие частные клиники. И хотя к телемедицине во время пандемии пациенты стали относиться с большим доверием, россияне все равно предпочитают ходить на классический прием к врачу. Говорят, что без личного осмотра, как правило, не обойтись.

Так можно ли сегодня лечить человека удаленно? Есть ли уже положительные примеры? И каковы перспективы дистанционной медицины? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".