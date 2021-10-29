В Москве к работе с COVID-19 вернулись 5 КТ-центров и 2 обсерватора

В Москве для пациентов с COVID-19 работают уже 26 КТ-центров и 5 обсерваторов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель Оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

По ее словам, за 20 месяцев пандемии в городе создали достаточно мощную медицинскую антиковидную систему. В московских клиниках достаточно коек, чтобы справляться с наплывом пациентов.

Продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", выставочном центре "Сокольники", автосалоне "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке. Это позволяет не отвлекать врачей многопрофильных стационаров от оказания плановой и экстренной медицинской помощи.

Для раннего выявления заболевших организованы бесплатные пункты экспресс-тестирования на 5 станциях московского метро: "Тверской", "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошёвской" и "Третьяковской".

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