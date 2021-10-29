В метро Москве открыли пять новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 открылись еще на пяти станциях столичного метрополитена.

Пройти тестирование теперь можно в вестибюлях станций метро "Тверская" и "Пушкинская" (выходы № 2–4), "Маяковская" (выход № 1), "Тургеневская" (выходы № 3–5), "Хорошёвская" (выходы № 1–4) и "Третьяковская" (выход № 2). Ранее пункты уже были открыты на станциях МЦК Локомотив, Измайлово, Нижегородская, Площадь Гагарина, Лужники, Зорге, Панфиловская.

Эти станции выбраны потому, что ими пользуются тысячи людей, рядом много бизнес-центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.