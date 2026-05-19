"Московский патруль": добровольные пожарные помогают спасателям тушить пожары в Москве

В Москве добровольческие пожарные отряды бесплатно помогают профессиональным спасателям и регулярно проходят подготовку в учебных центрах МЧС. Студентов и волонтеров учат эвакуации людей, оказанию первой помощи, тушению возгораний и работе во время чрезвычайных ситуаций.

Добровольцы тренируются выносить пострадавших, пользоваться огнетушителями и пожарными рукавами, а также отрабатывают действия при пожарах в автомобилях и жилых помещениях. После обучения участники получают допуск к тушению пожаров и помогают профессиональным подразделениям при крупных возгораниях.

