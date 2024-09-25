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Новости

25 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": ГД поддержала законопроект о защите пользователей платных интернет-подписок

"Техно": ГД поддержала законопроект о защите пользователей платных интернет-подписок

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Законопроект о профилактике буллинга внесут в Госдуму до конца года

Законопроект о профилактике буллинга будет внесен на рассмотрение ГД до конца 2024 года

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о защите пользователей платных интернет-подписок. Поправки внесут в закон "О защите прав потребителей".

В случае принятия закона пользователей будут предупреждать не менее чем за сутки о списании, сообщать дату и способ прекращения подписки. Кроме того, торговым онлайн-площадкам будет запрещено списывать деньги с карты, если пользователь удалил ее из личного кабинета до момента покупки товара.

Как это будет работать и куда могут приходить новые уведомления, чтобы их не пропустить? Подробнее – в программе "Техно".

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