"Техно": ГД поддержала законопроект о защите пользователей платных интернет-подписок

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о защите пользователей платных интернет-подписок. Поправки внесут в закон "О защите прав потребителей".

В случае принятия закона пользователей будут предупреждать не менее чем за сутки о списании, сообщать дату и способ прекращения подписки. Кроме того, торговым онлайн-площадкам будет запрещено списывать деньги с карты, если пользователь удалил ее из личного кабинета до момента покупки товара.

Как это будет работать и куда могут приходить новые уведомления, чтобы их не пропустить? Подробнее – в программе "Техно".