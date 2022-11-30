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30 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": похитил или спас?

"Личная территория": похитил или спас?

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Елена не видела сына уже месяц. Семилетнего Сашу якобы выкрал его же отец. Пара давно в разводе и мальчик жил с матерью. Елена сумела наладить свою личную жизнь, и у Саши появился отчим, однако это явно не порадовало его отца.

Со слов Николая, новый муж Елены бил его сына, поэтому мужчине пришлось спасти ребенка. Где на данный момент находится мальчик и что на самом деле стало триггером для его отца? Подробнее – в программе "Личная территория".

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