"Личная территория": похитил или спас?

Елена не видела сына уже месяц. Семилетнего Сашу якобы выкрал его же отец. Пара давно в разводе и мальчик жил с матерью. Елена сумела наладить свою личную жизнь, и у Саши появился отчим, однако это явно не порадовало его отца.

Со слов Николая, новый муж Елены бил его сына, поэтому мужчине пришлось спасти ребенка. Где на данный момент находится мальчик и что на самом деле стало триггером для его отца? Подробнее – в программе "Личная территория".