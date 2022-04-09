"Злобный ЗОЖ": танцевальный фитнес

Лечит ли от бесплодия восточный танец живота? Что творит дофамин с человеком во время зумбы и учат ли там латинским танцам? Можно ли добиться бразильской попы на самбе? И почему так важно чаще обниматься во время танца?

Подробности в программе "Злобный ЗОЖ" с доктором Алексеем Утиным и блогером Лерой Изумруд.