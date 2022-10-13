"Московский патруль": выставка "Дорога – 2022" стартовала в Казани

Как снизить количество ДТП в эти дни обсуждают на международной выставке "Дорога – 2022". Она проходит в Казани. В ней принимают участие представители ГИБДД столицы и Московской области.

Начальник Госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов подробно рассказал о методах, которые сегодня используют его коллеги для сокращения количества аварий. Он обратил внимание на взаимодействие с заинтересованными ведомствами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.