13 октября, 21:35Безопасность
"Московский патруль": выставка "Дорога – 2022" стартовала в Казани
Как снизить количество ДТП в эти дни обсуждают на международной выставке "Дорога – 2022". Она проходит в Казани. В ней принимают участие представители ГИБДД столицы и Московской области.
Начальник Госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов подробно рассказал о методах, которые сегодня используют его коллеги для сокращения количества аварий. Он обратил внимание на взаимодействие с заинтересованными ведомствами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль