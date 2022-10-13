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Общество

Глава МЧС Куренков посетил эвакуированных в РФ жителей Харьковской области

Глава МЧС Куренков посетил эвакуированных в РФ жителей Харьковской области

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Эвакуированных в Россию жителей Харьковской области посетил глава МЧС Александр Куренков. Он побывал в пункте временного размещения в Белгородской области.

На встречу с ним приехал и восьмилетний Алеша Павличенко из приграничного с Украиной района. Это тот самый мальчик, который приветствует российские войска. Он стал известен, благодаря ролику в Сети. Куренков побеседовал со школьником и сделал ему подарок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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