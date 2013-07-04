"Московский патруль": Арестованы участники массовой драки в ВАО

В столице арестованы участники массовой драки, которая произошла на востоке города. Конфликт вспыхнул в кафе Istanbul в понедельник. Потасовку между посетителями и работниками заведения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах сложно понять, кто был зачинщиком драки. Известно лишь, что повздорили уроженцы Азербайджана и Турции. В итоге четыре человека получили ранения, в том числе и огнестрельные.Той же ночью полиция задержала троих подозреваемых. Сегодня стало известно, что пойманы еще несколько участников этого конфликта.