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Новости

04 июля 2013, 21:00

Происшествия

"Московский патруль": Арестованы участники массовой драки в ВАО

"Московский патруль": Арестованы участники массовой драки в ВАО

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В столице арестованы участники массовой драки, которая произошла на востоке города. Конфликт вспыхнул в кафе Istanbul в понедельник. Потасовку между посетителями и работниками заведения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах сложно понять, кто был зачинщиком драки. Известно лишь, что повздорили уроженцы Азербайджана и Турции. В итоге четыре человека получили ранения, в том числе и огнестрельные.Той же ночью полиция задержала троих подозреваемых. Сегодня стало известно, что пойманы еще несколько участников этого конфликта.
Программа: Московский патруль
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