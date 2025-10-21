"Доктор 24": врач рассказал, почему у москвичей до 30 лет начинают болеть суставы

Почему у москвичей до 30 лет начинают болеть суставы? В каких случаях могут быть виноваты клещи, а когда вирусные инфекции? Как понять, что болит именно сустав?

Как липосакция влияет на развитие ожирения? Почему люди с лишним весом дольше живут? Как жир влияет на развитие рака?

Что нужно есть, чтобы селена было достаточно? Как благодаря нему снижается риск развития сахарного диабета, улучшается работа щитовидки?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Святослав Крупенин, доцент кафедры эндокринологии Российского университета медицины Алевтина Аранская и врач-диетолог Нурия Дианова.