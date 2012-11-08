"Городовой": москвичи жалуются на недоделанную асфальтированную дорогу

Москвичи пишут, что благоустройство территории детской площадки между домами 74 и 78 по Алтуфьевскому шоссе идет полных ходом: будут устанавливаться осветительные столбы, появились новые элементы на детской площадке. Но асфальтированная дорожка вдоль площадки вызывает у жителей большое недоумение.

Сначала дорожка имеет ширину 106 см, далее – 114 см. Это нормальный размер для пешеходной дорожки, но для детской площадки он маловат, так как тут не разъедутся 2 стандартные коляски, с которыми мамы так часто ходят на детскую площадку. Причем по бокам от этой дорожки достаточно места, чтобы сделать ее шире. Бордюр у дорожки местами есть, а местами нет, иногда вдоль ее появляются куски заборчика. А заканчивается дорожка очень внезапно, за помойками, не доходя нескольких метров до асфальтированной дороги двора.

Кто проектировал и строил эту странную дорогу? Будут ли ее как-либо доделывать? Куда обращаться жителям, чтобы исправить все недостатки? Выясняет "Городовой".