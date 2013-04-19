"Городовой": как убрать мусорные контейнеры от домов и машин

Жители дома в Западном округе жалуются на то, что мусорные контейнеры во дворе находятся практически на территории парковки вплотную к автомобилям. Владельцы авто несколько лет просят передвинуть эти контейнеры хотя бы на 5 метров, однако на их жалобы никто не обращает внимание. Последней каплей стал пожар: хулиганы подожгли ночью контейнеры, огонь перекинулся на автомобили, в результате пострадали две машины. "Городовой" разбирается, какие существуют нормативы по установке контейнеров возле жилых домов, детских площадок и стоянок, кто может их перенести, и кому предъявлять претензии владельцам сгоревших автомобилей.