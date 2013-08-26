Двух бомжей-агитаторов задержали в московском метро

Накануне вечером на станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии задержаны два безработных гражданина Узбекистана, которые раздавали пассажирам агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов на пост мэра Москвы – Алексея Навального.

Листовки были изготовлены с нарушением требований закона Москвы N 38 "Избирательный кодекс города Москвы" и не имели необходимых реквизитов и выходных данных, сообщает "Интерфакс".

В полиции отметили, что приезжие 1973 и 1964 года рождения приехали в Москву на заработки. Иностранцы не имеют определенного места жительства и официально нигде не трудоустроены. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

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