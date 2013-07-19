Форма поиска по сайту

Новости

19 июля 2013, 11:13

Происшествия

Два игорных заведения закрыли на востоке Москвы

В ходе рейда, проведенного в ночь с 18 на 19 июля, правоохранители закрыли два игорных заведения, расположенных на Измайловском шоссе и Хабаровской улице.

Из нелегальных заведений изъяли 181 единицу игрового оборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники игорных клубов привлечены к административной ответственности по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Правоохранители устанавливают личности организаторов подпольного бизнеса.

