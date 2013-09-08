В Москве составлено 5 протоколов за незаконную агитацию на выборах

Со времени открытия избирательных участков в Москве было составлено 5 административных протоколов за распространение незаконных агитационных материалов. Об этом сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было.

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Напомним, в 8:00 в Москве начали работать избирательные участки. Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра до 20:00. В Единый день голосования в столице открылись 3411 избирательных участков. Кроме того, 186 временных участков работают в больницах, домах престарелых, СИЗО и других местах временного пребывания избирателей.

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