08 сентября 2013, 12:19События
В Москве составлено 5 протоколов за незаконную агитацию на выборах
Со времени открытия избирательных участков в Москве было составлено 5 административных протоколов за распространение незаконных агитационных материалов. Об этом сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
По его словам, серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было.
Напомним, в 8:00 в Москве начали работать избирательные участки. Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра до 20:00. В Единый день голосования в столице открылись 3411 избирательных участков. Кроме того, 186 временных участков работают в больницах, домах престарелых, СИЗО и других местах временного пребывания избирателей.
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