В Совфеде не исключили роста цен на кондитерские изделия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Совете Федерации не исключили, что цены на кондитерские изделия вырастут после отмены налоговой льготы для поставщиков пальмового масла. Об этом заявил председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор предположил, что с отменой налоговой льготы производители сладостей будут меньше использовать пальмовое масло. "Но, может быть, чуть-чуть из-за этого подорожают, скажем так, наши тортики, конфеты и печенья", – цитирует Майорова Агентство "Москва". "Но чем качественнее еда, тем она будет дороже", – подчеркнул представитель Совфеда.

При этом Майоров отметил, что власти должны оказывать российским производителям сладкого финансовую поддержку. "Я уже говорил о том, что правительство РФ должно направить деньги на поддержку как раз отечественной промышленности и пытаться сделать так, чтобы эти деньги были направлены на помощь отечественных товаропроизводителей", – пояснил сенатор.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Пока пальмовое масло облагается 10-процентным НДС, но в будущем налог планируют увеличить до 20%, как и на другие масла. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету дополнительно 4,5–5 миллиардов рублей.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова уточнила, что НДС вырастет примерно через полгода. Тогда же, по мнению экспертов, цены на кондитерские изделия в России поднимутся примерно на 5–7%.