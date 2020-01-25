Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:31

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

власть политика происшествия

Фото: AP/IHA

Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами землетрясения в турецкой провинции Элязыг.

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

По последним данным, в результате землетрясения погибло не менее 21 человека, более 1 тысячи пострадали.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции в 20:55 24 января. Сейсмособытие было зафиксировано в районе города Сивридже в 20:55. Его эпицентр залегал на глубине 7 километров.

В МВД по стране заявляли, что в результате происшествия были разрушены провинциальные здания. Также сообщалось о фиксировании толчков силой более 5 баллов.

11 января землетрясение произошло в пригороде Стамбула Силиври. Эпицентр располагался в акватории Мраморного моря.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика