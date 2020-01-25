Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Фото: AP/IHA

Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами землетрясения в турецкой провинции Элязыг.

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

По последним данным, в результате землетрясения погибло не менее 21 человека, более 1 тысячи пострадали.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции в 20:55 24 января. Сейсмособытие было зафиксировано в районе города Сивридже в 20:55. Его эпицентр залегал на глубине 7 километров.

В МВД по стране заявляли, что в результате происшествия были разрушены провинциальные здания. Также сообщалось о фиксировании толчков силой более 5 баллов.

11 января землетрясение произошло в пригороде Стамбула Силиври. Эпицентр располагался в акватории Мраморного моря.