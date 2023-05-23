Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом

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Старые высказывания президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сейчас, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все сказанное тогда (более 20 лет назад – Прим. ред.) имеет актуальность и сейчас", – заявил он в ответ на вопрос о таких высказываниях Путина в отношении террористов, как "мочить в сортире".

На вопрос об ужесточении риторики после диверсионных действий украинских боевиков в Белгородской области Песков заявил, что "дело не в риторике, дело в действиях".

22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа прорвалась украинская ДРГ. К ликвидации диверсантов были привлечены военные, пограничники, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.

В области объявили правовой режим контртеррористической операции.

23 мая в российском министерстве обороны заявили, что военные российской стороны устранили свыше 70 членов этой ДРГ. Кроме того, бойцы уничтожили четыре бронемашины и пять пикапов. Как уточнили в ведомстве, оставшиеся члены группы отступили на украинскую территорию.

Впоследствии выяснилось, что коммерческий спутник США GeoEye-1 компании Maxar снимал Грайворонский округ Белгородской области за два дня до диверсии. Отмечается, что другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Грайворонского округа 5 и 17 мая.