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Политика

12:53

Путин не принимал решения возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что не имеет другой информации.

"Пока таких решений президентом не принималось", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее в Telegram-каналах появились сведения о том, что лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на встрече президента РФ с главами думских фракций якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году.

До этого Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии России. В него вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, а также руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

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