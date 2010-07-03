Голикова назвала регионы с самой высокой и низкой смертностью

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы России с самой высокой и самой низкой смертностью, передает "Интерфакс". По ее словам, в прошлом году самый низкий уровень смертности зафиксировали на Урале и Северном Кавказе, тогда как наибольший уровень отмечался в некоторых областях Центральной России.
По итогам 2018 года смертность остается самой высокой в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, уточнила Голикова, выступая на заседании коллегии Минтруда РФ 12 апреля.
При этом, как отметила вице-премьер, "отстающие" по этому показателю регионы показали разную динамику. В частности, в Псковской и Новгородской областях уровень смертности снизился на 2,4 и 2,5% по сравнению с 2017 годом. В Орловской области, наоборот, он вырос на 1,3%.
3 апреля на "правительственном часе" в Госдуме Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем субъекте РФ по итогам прошлого года. Она призвала принять меры для снижения этого показателя, чтобы обеспечить быстрый рост продолжительности жизни в стране.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.