Голикова назвала регионы с самой высокой и низкой смертностью

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы России с самой высокой и самой низкой смертностью, передает "Интерфакс". По ее словам, в прошлом году самый низкий уровень смертности зафиксировали на Урале и Северном Кавказе, тогда как наибольший уровень отмечался в некоторых областях Центральной России.

По итогам 2018 года смертность остается самой высокой в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, уточнила Голикова, выступая на заседании коллегии Минтруда РФ 12 апреля.

При этом, как отметила вице-премьер, "отстающие" по этому показателю регионы показали разную динамику. В частности, в Псковской и Новгородской областях уровень смертности снизился на 2,4 и 2,5% по сравнению с 2017 годом. В Орловской области, наоборот, он вырос на 1,3%.

3 апреля на "правительственном часе" в Госдуме Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем субъекте РФ по итогам прошлого года. Она призвала принять меры для снижения этого показателя, чтобы обеспечить быстрый рост продолжительности жизни в стране.