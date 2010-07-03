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18:09

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

общество

18:09

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Средняя продолжительность жизни в России, по итогам 2018 года, превысила 73 года. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Она напомнила, что к 2024 году стоит задача поднять ее до 78 лет. Ткачева подчеркнула, что решать ее необходимо во всех возрастных группах: снижать младенческую смертность, людей среднего и пожилого возраста.

По ее мнению, профилактическая работа должна проводиться "на всех фронтах".
В 2017 году продолжительность жизни россиян составила 72,6 года, отмечала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Владимир Путин в прошлогоднем майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поручил повысить продолжительность жизни до 78 лет. К 2030-му его должны поднять до 80 лет.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что по продолжительности жизни Москва занимает второе место среди регионов страны. Сейчас столица уступает Ингушетии.

В среднем москвичи живут 78 лет. Это, по утверждению Хрипуна, рекордный прирост по стране. За девять лет продолжительность жизни выросла на 3,8 года. Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет столица может догнать мировых лидеров по продолжительности жизни.

общество

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