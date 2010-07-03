Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России

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В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

По ее словам, численность населения за год уменьшилась на 99,7 тысячи человек. В связи с этим Голикова заявила о необходимости опережающими темпами добиться снижения смертности. Она подчеркнула, что ресурс в регионах для этого имеется.

Вице-премьер рассказала, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, так как число женщин репродуктивного возраста снижается, передает "Дни.ру".

Голикова также отметила, что в селах смертность выше, чем в городах, на 14% – сельские жители живут почти на два года меньше горожан. В целях повысить уровень получения медицинской помощи в селах и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году введут в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году заменят еще 1200 изношенных пунктов.

Ранее Голикова сообщила, что за последние десятилетия возраст матерей в России заметно увеличился. Первого ребенка россиянки рожают в 25–34 года, а это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается.

К примеру, в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений. В 2018 году их доля не превысила 45%.