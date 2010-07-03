Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России

В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
По ее словам, численность населения за год уменьшилась на 99,7 тысячи человек. В связи с этим Голикова заявила о необходимости опережающими темпами добиться снижения смертности. Она подчеркнула, что ресурс в регионах для этого имеется.
Вице-премьер рассказала, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, так как число женщин репродуктивного возраста снижается, передает "Дни.ру".
Голикова также отметила, что в селах смертность выше, чем в городах, на 14% – сельские жители живут почти на два года меньше горожан. В целях повысить уровень получения медицинской помощи в селах и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году введут в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020 году заменят еще 1200 изношенных пунктов.
Ранее Голикова сообщила, что за последние десятилетия возраст матерей в России заметно увеличился. Первого ребенка россиянки рожают в 25–34 года, а это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается.
К примеру, в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений. В 2018 году их доля не превысила 45%.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.